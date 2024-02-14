(Абдулсафарова) Шарифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафиканов Нигматдин
Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сафиканов Гайнетдин
Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сафиканов Мухаметдин
Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сафиканов Ахметдин
Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сафиканов Таляутдин
Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Сафиканов) Логфижихан
Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин
Смерть
1893