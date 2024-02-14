(Абдулсафарова) Шарифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдулсафарова) Шарифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафиканов Нигматдин

Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сафиканов Гайнетдин

Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сафиканов Мухаметдин

Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сафиканов Ахметдин

Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сафиканов Таляутдин

Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Сафиканов) Логфижихан

Отец ребёнка: Сафиканов Хисаметдин

Смерть
1893

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