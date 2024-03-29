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Савва Фомич

Место рождения

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

11.01.1863 ст.

Дата смерти

01.11.1863 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1826 по 1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1863 ст.

Отец: Фома Давидович

Мать: Татьяна Богдановна

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Место жительства
Неизвестно
Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Крещение
13.01.1863 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: той же деревни крестьянин Мефодий Давидов и крестьянская жена Васса Дмитриева
Смерть
01.11.1863 ст.
Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Натурально
Похороны
03.11.1863 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
На кладбище при церкви

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