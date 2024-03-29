Савва Фомич
Место рождения
Дата рождения11.01.1863 ст.
Дата смерти01.11.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1863 ст.
Отец: Фома Давидович
Мать: Татьяна Богдановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.01.1863 ст.
Воспремники: той же деревни крестьянин Мефодий Давидов и крестьянская жена Васса Дмитриева
Смерть
01.11.1863 ст.
Натурально
Похороны
03.11.1863 ст.
На кладбище при церкви