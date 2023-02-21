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Большаков Георгий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1940

Дата смерти

15.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1940

Отец: Большаков Николай Егорович

Мать: Большакова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
09.11.1965

Дочь: Сухая Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Большакова Людмила

Рождение ребёнка
22.12.1967

Дочь: Выгузова Светлана Георгиевна

Мать ребёнка: Большакова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Людмила

Смерть
15.10.1992
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