Большаков Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1940
Дата смерти15.10.1992
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1940
Рождение ребёнка
09.11.1965
Дочь: Сухая Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Большакова Людмила
Рождение ребёнка
22.12.1967
Дочь: Выгузова Светлана Георгиевна
Мать ребёнка: Большакова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Людмила
Смерть
15.10.1992