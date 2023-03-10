Коврижных Акилина (Васса) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Акилина (Васса) Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

по некоторым данным она васса и 1756г.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Коврижных Осип

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

Рождение ребёнка
1793

Сын: Коврижных Максим

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

Рождение ребёнка
1799

Сын: Коврижных Евсей

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Коврижных Тарас

Смерть
После 1816
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