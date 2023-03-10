Коврижных Акилина (Васса) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
по некоторым данным она васса и 1756г.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Коврижных Осип
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
Рождение ребёнка
1793
Сын: Коврижных Максим
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
Рождение ребёнка
1799
Сын: Коврижных Евсей
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Коврижных Тарас
Смерть
После 1816