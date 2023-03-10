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Краснов Василий Филиппович

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Место рождения

ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан

Дата рождения

01.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908

Отец: Краснов Филипп Фомич

Мать: Краснов Марфа Фёдоровна

ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
06.01.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
19.?.?

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Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснов Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснов Пелагея Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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