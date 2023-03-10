Краснов Василий Филиппович
Место рожденияЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
Дата рождения01.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908
Отец: Краснов Филипп Фомич
Мать: Краснов Марфа Фёдоровна
ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
06.01.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно