Никуличева Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1911 ст.
Сын: Никуличев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Никуличев Василий Александрович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Никуличев Василий Александрович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
09.05.1915 ст.
Сын: Никуличев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Никуличев Василий Александрович
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно