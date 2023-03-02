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Никуличева Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1911 ст.

Сын: Никуличев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Никуличев Василий Александрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Никуличев Василий Александрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
09.05.1915 ст.

Сын: Никуличев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Никуличев Василий Александрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никуличев Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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