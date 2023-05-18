(Калугина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калугина) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1979

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1979

Отец: Калугин Виктор

Мать: Калугина (иванова) Вера