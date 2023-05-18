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(Калугина) Светлана
(Калугина) Светлана
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1979
Пол
Женский
Отец
Калугин Виктор
1953 г.р.
Мать
Калугина (иванова) (Иванова) Вера
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1979
Отец:
Калугин Виктор
Мать:
Калугина (иванова) Вера
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