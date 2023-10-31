Руденко Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.

Дочь: Руденко Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Руденко Григорий Петрович

Юрков, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Место жительства
1872 ст.
Юрков, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1879 ст.

Дочь: Руденко Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Руденко Григорий Петрович

Юрков, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руденко Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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