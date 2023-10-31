Руденко Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.
Дочь: Руденко Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Руденко Григорий Петрович
Место жительства
1872 ст.
Рождение ребёнка
16.08.1879 ст.
Дочь: Руденко Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Руденко Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно