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Пономарев Иван Васильевич

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Место рождения

Старое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.07.1932

Дата смерти

04.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1958

Сын: Пономарев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1964

Сын: Пономарев Александр Иванович

Мать ребёнка: Попова Зоя Петровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Зоя Петровна

Смерть
04.11.1968
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