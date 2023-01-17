Пономарев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1932
Дата смерти04.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1958
Сын: Пономарев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1964
Сын: Пономарев Александр Иванович
Мать ребёнка: Попова Зоя Петровна
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Зоя Петровна
Смерть
04.11.1968