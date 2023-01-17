Уланова Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уланова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Уланов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уланов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Уланов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уланов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Уланов Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно