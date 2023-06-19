Дедов Константин Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Дедов Данила Еремеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Васса Константинова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Дедова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Дарья Константинова
Мать ребёнка: Дедова Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Анастасия Иванова
Смерть
1766
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино