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Дедов Константин Данилов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Дедов Данила Еремеев

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Васса Константинова

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Дедов Изот Константинов

Мать ребёнка: Дедова Анастасия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Дарья Константинова

Мать ребёнка: Дедова Анастасия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Анастасия Иванова

Смерть
1766
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино