Власов иван дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов иван дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.546

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.546

Отец: не указан

Мать: Власова Дарья Дмитриевна

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