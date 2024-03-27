(Абубякирова) Мягузя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абубякирова) Мягузя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Алибаев Шарафетдин

Отец ребёнка: Хабибуллин Алибай

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Айша

Отец ребёнка: Хабибуллин Алибай

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Алибаев Невмятулла

Отец ребёнка: Хабибуллин Алибай

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алибаев Корбан

Отец ребёнка: Хабибуллин Алибай

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Алибай

Смерть
Неизвестно
с.Шубино, Сергачского уезда Нижегородской губернии
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