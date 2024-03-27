(Абубякирова) Мягузя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Алибаев Шарафетдин
Отец ребёнка: Хабибуллин Алибай
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Айша
Отец ребёнка: Хабибуллин Алибай
Рождение ребёнка
1866
Сын: Алибаев Невмятулла
Отец ребёнка: Хабибуллин Алибай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алибаев Корбан
Отец ребёнка: Хабибуллин Алибай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибуллин Алибай
Смерть
Неизвестно
с.Шубино, Сергачского уезда Нижегородской губернии