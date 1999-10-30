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Калнин Юрий Ансович

Место рождения

Париж

Дата рождения

26.04.1926

Дата смерти

30.10.1999

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1926

Отец: Калнин Анс Эрнестович

Мать: Веллер Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калнина (Целикина) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калнина (Целикина) Анна Павловна

Смерть
30.10.1999
Москва, город федерального значения Москва

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