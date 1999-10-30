Калнин Юрий Ансович
Место рождения
Дата рождения26.04.1926
Дата смерти30.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1926
Отец: Калнин Анс Эрнестович
Мать: Веллер Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калнина (Целикина) Анна Павловна
Смерть
30.10.1999
Москва, город федерального значения Москва