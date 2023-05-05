Аксентьев Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шайхутдинова Нина Гильмитдиновна
Рождение ребёнка
06.12.1982
Мать ребёнка: Шайхутдинова Нина Гильмитдиновна