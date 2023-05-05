Аксентьев Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксентьев Петр Николаевич

Аксентьев Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхутдинова Нина Гильмитдиновна

Рождение ребёнка
06.12.1982

Сын: Аксентьев Артем Петрович

Мать ребёнка: Шайхутдинова Нина Гильмитдиновна