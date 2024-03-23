Анжауров Пётр Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнжауров Пётр Никанорович

Анжауров Пётр Никанорович

avatar

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Анжауров Никанор Афанасьевич

Мать: Анжаурова (Азарова) Татьяна Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анжаурова Валентина жена Пети

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Анжаурова) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Анжаурова Валентина жена Пети

Рождение ребёнка
1957

Сын: Анжауров Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Анжаурова Валентина жена Пети

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Анжаурова Валентина жена Пети

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.