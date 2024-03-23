Анжауров Пётр Никанорович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: (Анжаурова) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Анжаурова Валентина жена Пети
Рождение ребёнка
1957
Сын: Анжауров Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Анжаурова Валентина жена Пети
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Анжаурова Валентина жена Пети
Смерть
Неизвестно