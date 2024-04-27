Ведерникова Акилина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
08.03.1791 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминается как восприемница - крёсная мать при крещении Евдокии дочери Федора Яковлева Усова. На эту дату она уже вдова.
Смерть
Неизвестно