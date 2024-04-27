Ведерникова Акилина Алексеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВедерникова Акилина Алексеева

Ведерникова Акилина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
08.03.1791 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминается как восприемница - крёсная мать при крещении Евдокии дочери Федора Яковлева Усова. На эту дату она уже вдова.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.