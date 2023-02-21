Симон Simon Иоганнес Иоганнович
Место рожденияМайнц
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Симон Simon Иоганн Петер
Мать: Симон Simon Мария Анна
Майнц
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Швердт Schwerdt Мария Анна Барбара Иоганнесовна
Мать ребёнка: Симон Simon Катарина Иоганнесовна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Штремель Stremel Катарина Иоганнесовна
Мать ребёнка: Симон Simon Катарина Иоганнесовна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.