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Симон Simon Иоганнес Иоганнович

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Место рождения

Майнц

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Симон Simon Иоганн Петер

Мать: Симон Simon Мария Анна

Майнц
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Швердт Schwerdt Мария Анна Барбара Иоганнесовна

Мать ребёнка: Симон Simon Катарина Иоганнесовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Штремель Stremel Катарина Иоганнесовна

Мать ребёнка: Симон Simon Катарина Иоганнесовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симон Simon Катарина Иоганнесовна

Смерть
После 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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