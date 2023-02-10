Тесленко Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1935
Дата смерти10.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1935
Рождение ребёнка
30.09.1964
Сын: Тесленко Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Тесленко Сулименко Зоя Петровна
Рождение ребёнка
30.09.1964
Сын: Тесленко Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1968
Сын: Тесленко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Тесленко Сулименко Зоя Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1968
Сын: Тесленко Николай Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.02.2023