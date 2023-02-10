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Тесленко Владимир Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1935

Дата смерти

10.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1935

Отец: Тесленко Иосиф Петрович

Мать: Тесленко Емцева Анна Константиновна

Рождение ребёнка
30.09.1964

Сын: Тесленко Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Тесленко Сулименко Зоя Петровна

Рождение ребёнка
30.09.1964

Сын: Тесленко Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1968

Сын: Тесленко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Тесленко Сулименко Зоя Петровна

Рождение ребёнка
10.05.1968

Сын: Тесленко Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.02.2023

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