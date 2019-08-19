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Шерстнев Майя Александровна
Шерстнев Майя Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.2019
Пол
Женский
Отец
Шерстнев Александр Владимирович
Мать
Шерстнев (Чабан) Анна Святославовна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2019
Отец:
Шерстнев Александр Владимирович
Мать:
Шерстнев Анна Святославовна
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