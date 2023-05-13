Никифорова Юлия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Никифоров Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно