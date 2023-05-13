Никифорова Юлия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Юлия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Никифоров Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Александр Игнатьевич