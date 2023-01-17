Бормотова Федосья
Место рождения
Дата рожденияПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бормотов Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кардаполова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Орехова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Казанцева Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бормотов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1890
Сын: Бормотов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности