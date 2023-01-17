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Бормотова Федосья

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1869

Муж: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1870

Сын: Бормотов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бормотов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кардаполова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Орехова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Казанцева Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Бормотов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бормотов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1890

Сын: Бормотов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ревда, Ревда, Свердловская область
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