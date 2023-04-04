Архипова (Барко) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Владимировна
Отец ребёнка: Архипов Владимир Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Архипов Владимир Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Архипов Владимир Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Архипов Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно