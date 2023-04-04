Архипова (Барко) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Барко) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Владимировна

Отец ребёнка: Архипов Владимир Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Архипов Владимир Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Архипов Владимир Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Архипов Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Владимир Максимович

Смерть
Неизвестно