Александрова Лидия Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Лидия Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Серафим Тимофеевич

Мать: Герасимова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан