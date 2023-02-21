Протасова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1957

Отец: Протасов Василий Васильевич

Мать: Протасова Ефросинья Васильевна

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