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Протасова Татьяна Васильевна
Протасова Татьяна Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.1957
Пол
Женский
Отец
Протасов Василий Васильевич
1915 г.р.
Мать
Протасова Ефросинья Васильевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1957
Отец:
Протасов Василий Васильевич
Мать:
Протасова Ефросинья Васильевна
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