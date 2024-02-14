Осипов Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно