Осипов Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Владимир Константинович

Осипов Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Татьяна Александровна

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