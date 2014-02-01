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Мягченков Пересвет Сергеевич
Мягченков Пересвет Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.2014
Пол
Мужской
Отец
Мягченков Сергей Викторович
1974 г.р.
Мать
Мягченкова (Филимонова) Татьяна Федоровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2014
Отец:
Мягченков Сергей Викторович
Мать:
Мягченкова Татьяна Федоровна
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