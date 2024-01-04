Солошенко П. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солошенко П. Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1934

Жена: Михнева Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: Носачева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Михнева Надежда Захаровна

Острог, Украина
Рождение ребёнка
1941

Сын: Головня Николай Иванович

Мать ребёнка: Михнева Надежда Захаровна

Алексеевка, Ставропольский Край, Россия
Смерть
Неизвестно
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