Солошенко П. Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: Носачева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Михнева Надежда Захаровна
Острог, Украина
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Михнева Надежда Захаровна
Алексеевка, Ставропольский Край, Россия
Смерть
Неизвестно