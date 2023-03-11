Кутёпова (Зайцева) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутёпова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Кутёпов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутёпов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кутёпов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутёпов Александр
Смерть
Неизвестно