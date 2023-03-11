Кутёпова (Зайцева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутёпова (Зайцева) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Федор Иванович

Мать: Зайцева Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутёпова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Кутёпов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутёпов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кутёпов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутёпов Александр

Смерть
Неизвестно
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