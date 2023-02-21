Ковалева (Решетуха) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1966
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1966
Отец: Решетуха Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.04.1986
Отец ребёнка: Ковалев Виктор Викторович
Рождение ребёнка
08.11.1990
Сын: Ковалев Валентин Викторович
Отец ребёнка: Ковалев Виктор Викторович
Рождение ребёнка
05.03.1992
Сын: Ковалев Александр Валентинович
Отец ребёнка: Ковалев Виктор Викторович
Бракосочетание
Неизвестно