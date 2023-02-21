Ковалева (Решетуха) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Решетуха) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1966

Отец: Решетуха Иван Яковлевич

Мать: Решетуха Галина Францовна

Рождение ребёнка
25.04.1986

Сын: Ковалев Иван Викторович

Отец ребёнка: Ковалев Виктор Викторович

Рождение ребёнка
08.11.1990

Сын: Ковалев Валентин Викторович

Отец ребёнка: Ковалев Виктор Викторович

Рождение ребёнка
05.03.1992

Сын: Ковалев Александр Валентинович

Отец ребёнка: Ковалев Виктор Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Виктор Викторович

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