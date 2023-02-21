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Ахметшин Ильсур Рафхатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1977

Отец: Ахметшин Рафхат Галиевич

Мать: Хамитова Сурия Муртазиновна

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