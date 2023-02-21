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Ахметшин Ильсур Рафхатович
Ахметшин Ильсур Рафхатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1977
Пол
Мужской
Отец
Ахметшин Рафхат Галиевич
1940 г.р.
Мать
Хамитова Сурия Муртазиновна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1977
Отец:
Ахметшин Рафхат Галиевич
Мать:
Хамитова Сурия Муртазиновна
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