Осьминин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьминин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1923

Сын: Осьминин Садофий

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
1930

Сын: Осьминин Иван

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Кокурина (Осьминин) Фаина

Мать ребёнка: Марина

Смерть
Около 1942

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