Осьминин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1923
Сын: Осьминин Садофий
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
1930
Сын: Осьминин Иван
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Кокурина (Осьминин) Фаина
Мать ребёнка: Марина
Смерть
Около 1942