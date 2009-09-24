Борисова (Бражкина) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Бражкина) Галина Владимировна

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Место рождения

Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.12.1935

Дата смерти

24.09.2009

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1935

Отец: Бражкин Владимир Васильевич

Мать: Бражкина Васса Тимофеевна

Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.09.1957

Муж: Борисов Николай Петрович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1958

Сын: Борисов Евгений

Отец ребёнка: Борисов Николай Петрович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Николай Петрович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.09.2009
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Похороны
26.09.2009
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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