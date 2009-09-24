Борисова (Бражкина) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.12.1935
Дата смерти24.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1935
Бракосочетание
20.09.1957
Рождение ребёнка
20.09.1958
Сын: Борисов Евгений
Отец ребёнка: Борисов Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Николай Петрович
Смерть
24.09.2009
Похороны
26.09.2009