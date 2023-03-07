Двинянин (Осетров) Сидор Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1637
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Двинянин (осетров) Федот (Федотко) Филатов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Двинянин Иван (Ивашко) Сидоров
Мать ребёнка: не указана
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1637
Сын: Двинянин Ондронко Сидоров
Мать ребёнка: не указана
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1637