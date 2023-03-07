Двинянин (Осетров) Сидор Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянин (Осетров) Сидор Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1637

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Двинянин (осетров) Федот (Федотко) Филатов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Двинянин Иван (Ивашко) Сидоров

Мать ребёнка: не указана

дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Двинянин Ондронко Сидоров

Мать ребёнка: не указана

дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1637
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