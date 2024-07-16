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Пудикова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудиков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Пудиков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.11.1923

Сын: Пудиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Дмитриевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Пудикова) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Пудиков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пудикова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Пудиков Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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