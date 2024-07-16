Пудикова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1921
Сын: Пудиков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Пудиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1923
Отец ребёнка: Пудиков Иван Дмитриевич
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Пудикова) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Пудиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пудикова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Пудиков Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно