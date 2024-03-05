Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1731 и 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1722 и 1723 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита Але????

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Егор Никитин

Отец ребёнка: Никита Але????

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: ?

Отец ребёнка: Никита Але????

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Але????

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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