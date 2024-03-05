Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1731 и 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита Але????
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Егор Никитин
Отец ребёнка: Никита Але????
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: ?
Отец ребёнка: Никита Але????
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Але????
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно