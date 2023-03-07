Чернявский Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1936
Сын: Чернявский Олег Константинович
Мать ребёнка: Чернявская Ольга Григорьевна
Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернявская Ольга Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942
Ленинград
Причина смерти: дистрофия, туберкулез
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище