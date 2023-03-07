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Чернявский Константин Дмитриевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1936

Сын: Чернявский Олег Константинович

Мать ребёнка: Чернявская Ольга Григорьевна

Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернявская Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Ольга Григорьевна

Смерть
?.05.1942
Ленинград
Причина смерти: дистрофия, туберкулез
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище
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