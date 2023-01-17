Куличихин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кряквин Иван Савельевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Куличихин Иван Александрович
Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Куличихин Иван Александрович
Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Куличихин Антон Александрович
Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
28.10.1846
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Куличихин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно