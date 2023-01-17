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Куличихин Александр Иванович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кряквин Иван Савельевич

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Куличихин Иван Александрович

Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Куличихин Иван Александрович

Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Куличихин Антон Александрович

Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1846

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Куличихин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Куличихина Прасковья Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличихина Прасковья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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