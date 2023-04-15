Кицун Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кицун Кузьма

Место рождения

Волынская губерния, Заславский уезд, Белогородская волость, Серединцы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынская губерния, Заславский уезд, Белогородская волость, Серединцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кицун Максим Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Волынская губерния, Заславский уезд, Белогородская волость, Серединцы
Смерть
Неизвестно