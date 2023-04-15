Кицун Кузьма
Место рожденияВолынская губерния, Заславский уезд, Белогородская волость, Серединцы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Волынская губерния, Заславский уезд, Белогородская волость, Серединцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кицун Максим Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Волынская губерния, Заславский уезд, Белогородская волость, Серединцы
Смерть
Неизвестно