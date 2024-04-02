Майорова (???) Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1870
Отец ребёнка: Майоров Федор Корнилиевич
Рождение ребёнка
30.01.1876
Дочь: Боярова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Майоров Федор Корнилиевич
Рождение ребёнка
13.11.1880
Дочь: Анисимова Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Майоров Федор Корнилиевич
Рождение ребёнка
05.04.1883
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Майоров Федор Корнилиевич
Смерть
Неизвестно