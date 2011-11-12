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Серебряков Михаил Сергеевич
Серебряков Михаил Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.2011
Пол
Мужской
Отец
Серебряков Сергей Владимирович
1987 г.р.
Мать
Карач Евгения Викторовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AT
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2011
Отец:
Серебряков Сергей Владимирович
Мать:
Карач Евгения Викторовна
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