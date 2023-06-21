Haldi Siim
Место рожденияHiiumaa
Дата рождения26.10.1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Hiiumaa
Рождение ребёнка
24.11.1785
Дочь: Mare
Мать ребёнка: Haldi Kreet
Рождение ребёнка
13.10.1790
Сын: Vara Andrus
Мать ребёнка: Haldi Kreet
Рождение ребёнка
09.08.1795
Сын: Vara Mihkel
Мать ребёнка: Haldi Kreet
Рождение ребёнка
27.02.1799
Сын: Vara Pent
Мать ребёнка: Haldi Kreet
Смерть
Неизвестно