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Haldi Siim

Место рождения

Hiiumaa

Дата рождения

26.10.1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1785 г.р.
1790 г.р.
1795 г.р.
1799 г.р.

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Hiiumaa
Рождение ребёнка
24.11.1785

Дочь: Mare

Мать ребёнка: Haldi Kreet

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
13.10.1790

Сын: Vara Andrus

Мать ребёнка: Haldi Kreet

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
09.08.1795

Сын: Vara Mihkel

Мать ребёнка: Haldi Kreet

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
27.02.1799

Сын: Vara Pent

Мать ребёнка: Haldi Kreet

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
Неизвестно