Прибытков Никита (Николай) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931
Туруханский край (ныне - часть Красноярского края)
Место жительства
С 1935
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
1938
Тесницкий лес, Тульская область