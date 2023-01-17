Прибытков Никита (Николай) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибытков Никита (Николай) Григорьевич

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Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1859

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1931
Туруханский край (ныне - часть Красноярского края)
Место жительства
С 1935
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
1938
Тесницкий лес, Тульская область
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