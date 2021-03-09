Черепанова Алта Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Алта Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1939

Дата смерти

09.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939

Отец: Банит Василий Гаврилович

Мать: Евдокимова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1959

Сын: Черепанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Черепанов Николай Васильевич

Смерть
09.03.2021

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