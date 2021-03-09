Черепанова Алта Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1939
Дата смерти09.03.2021
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черепанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1959
Сын: Черепанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Черепанов Николай Васильевич
Смерть
09.03.2021