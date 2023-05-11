Ершов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Григорий

Ершов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980