Ахмадуллин Харис Зиннатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Харис Зиннатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ахунова Зухра Шахирзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмадуллина Суфия Харисовна

Мать ребёнка: Ахмадуллина З

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадуллин Ильсур Харисович

Мать ребёнка: Ахмадуллина З

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадуллин Раис Харисович

Мать ребёнка: Ахмадуллина З

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмадуллина З

Смерть
Неизвестно
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