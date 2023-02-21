Ахмадуллин Харис Зиннатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмадуллина Суфия Харисовна
Мать ребёнка: Ахмадуллина З
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Ильсур Харисович
Мать ребёнка: Ахмадуллина З
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Раис Харисович
Мать ребёнка: Ахмадуллина З
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмадуллина З
Смерть
Неизвестно