Ефремов Тит Григорьевич
Место рожденияДеревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Дата рождения1778
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анастасия Титовна
Мать ребёнка: ?
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: ?
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Титовна
Мать ребёнка: ?
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Смерть
1811
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния