Ефремов Тит Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Тит Григорьевич

Ефремов Тит Григорьевич

avatar

Место рождения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Ефремов Григорий Андреевич

Мать: Ефремова Анастасия Канунникова

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анастасия Титовна

Мать ребёнка: ?

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ефремов Григорий Титович

Мать ребёнка: ?

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Титовна

Мать ребёнка: ?

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Смерть
1811
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close