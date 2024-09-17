Демина (Наговицина) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемина (Наговицина) Анна Егоровна

Демина (Наговицина) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1864

Муж: Демин Тимофей Терентьевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1865

Дочь: (Демина) Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Демин Тимофей Терентьевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: (Демина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Демин Тимофей Терентьевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Демин Диомид Тимофеевич

Отец ребёнка: Демин Тимофей Терентьевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.