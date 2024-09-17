Демина (Наговицина) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1864
Рождение ребёнка
19.06.1865
Дочь: (Демина) Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Демин Тимофей Терентьевич
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: (Демина) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Демин Тимофей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Демин Тимофей Терентьевич
Смерть
Неизвестно