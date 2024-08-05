Телюков Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелюков Иван Алексеевич

Телюков Иван Алексеевич

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Мать: Евдокия Степановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Телюков Роман Иванович

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Телюкова) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Телюков Иван Иванович

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1856

Сын: Телюков Тарас Иванович

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1860

Сын: Телюков Петр Иванович

Мать ребёнка: Просковья Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.