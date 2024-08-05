Телюков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Телюкова) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
25.02.1856
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.06.1860
Мать ребёнка: Просковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно