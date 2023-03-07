Лаврова ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1930
Отец ребёнка: Лавров Павел
Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Лавров Павел
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лавров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Константин Павлович
Отец ребёнка: Лавров Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лавров Павел
Смерть
Неизвестно