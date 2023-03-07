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Лаврова ?

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.10.1930

Сын: Лавров Николай Павлович

Отец ребёнка: Лавров Павел

Венгерово, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Лавров Павел

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Лавров Павел

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Константин Павлович

Отец ребёнка: Лавров Павел

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Павел

Смерть
Неизвестно
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